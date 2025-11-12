Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA) in United States di Dropbox total $326K per year untuk IC3. Paket kompensasi yearan median in United States total $307K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dropbox. Terakhir diperbarui: 11/12/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$326K
$197K
$100K
$29.5K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Dropbox, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)