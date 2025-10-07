Direktori Perusahaan
Dropbox Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji di Greater Seattle Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Greater Seattle Area di Dropbox berkisar dari $254K per year untuk IC2 hingga $380K per year untuk IC3. Paket kompensasi yearan median in Greater Seattle Area total $250K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dropbox. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Rata-rata Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 3 Level Lainnya
$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Dropbox, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di Dropbox in Greater Seattle Area mencapai total kompensasi tahunan $448,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Dropbox untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Greater Seattle Area adalah $338,000.

