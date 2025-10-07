Kompensasi Desainer UX in United States di Dropbox berkisar dari $172K per year untuk IC1 hingga $411K per year untuk IC5. Paket kompensasi yearan median in United States total $309K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dropbox. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Dropbox, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)