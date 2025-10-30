Direktori Perusahaan
Drizly
Drizly Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di Drizly total $261K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Drizly. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Paket Median
company icon
Software Engineering Manager
Boston, MA
Total per tahun
$261K
Level
-
Gaji Pokok
$198K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$23K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
20 Tahun
Apa saja tingkat karir di Drizly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Drizly in United States mencapai total kompensasi tahunan $322,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Drizly untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $252,000.

