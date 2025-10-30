Direktori Perusahaan
Drizly
Drizly Penjualan Gaji

Paket kompensasi Penjualan median in United States di Drizly total $163K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Drizly. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Paket Median
company icon
Drizly
Senior Partnerships Manager
Boston, MA
Total per tahun
$163K
Level
-
Gaji Pokok
$118K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$15K
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Drizly?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di Drizly in United States mencapai total kompensasi tahunan $235,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Drizly untuk posisi Penjualan in United States adalah $163,000.

Sumber Lainnya