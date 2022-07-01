Direktori Perusahaan
DrFirst
DrFirst Gaji

Rentang gaji DrFirst berkisar dari $113,565 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Produk di ujung bawah hingga $189,050 untuk Sumber Daya Manusia di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DrFirst. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Analis Bisnis
$184K
Sumber Daya Manusia
$189K
Manajer Produk
$114K

Insinyur Perangkat Lunak
$172K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DrFirst adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $189,050. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di DrFirst adalah $177,619.

