Draup Gaji

Rentang gaji Draup berkisar dari $2,289 dalam total kompensasi tahunan untuk Akuntan di ujung bawah hingga $21,689 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Draup. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Konsultan Manajemen
Median $9.6K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $21.7K
Akuntan
$2.3K

Analis Bisnis
$14.1K
Pengembangan Bisnis
$3.8K
Analis Data
$3.8K
Sumber Daya Manusia
$3.1K
Pemasaran
$3.8K
Kapitalis Ventura
$8.1K

Analis

FAQ

Най-високоплатената роля, докладвана в Draup, е Insinyur Perangkat Lunak с годишно общо възнаграждение от $21,689. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Draup, е $3,798.

