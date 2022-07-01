Direktori Perusahaan
Drata
Gaji Drata berkisar dari $101,584 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $242,676 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Drata. Terakhir diperbarui: 9/9/2025

$160K

Sumber Daya Manusia
$188K
Pemasaran
$173K
Desainer Produk
$139K

Manajer Proyek
$140K
Penjualan
$102K
Insinyur Perangkat Lunak
$243K
FAQ

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Drata jest Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $242,676. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Drata wynosi $156,770.

Sumber Lainnya