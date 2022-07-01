Drata Gaji

Gaji Drata berkisar dari $101,584 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $242,676 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Drata . Terakhir diperbarui: 9/9/2025