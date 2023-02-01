Draper Gaji

Rentang gaji Draper berkisar dari $94,525 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Elektrik di ujung bawah hingga $139,300 untuk Manajer Program di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Draper . Terakhir diperbarui: 8/18/2025