Draper
Draper Gaji

Rentang gaji Draper berkisar dari $94,525 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Elektrik di ujung bawah hingga $139,300 untuk Manajer Program di ujung atas.

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $125K
Insinyur Perangkat Keras
Median $110K
Insinyur Mekanik
Median $125K

Insinyur Elektrik
$94.5K
Manajer Program
$139K
Analis Keamanan Siber
$129K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Draper adalah Manajer Program at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $139,300. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Draper adalah $125,000.

