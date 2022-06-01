Direktori Perusahaan
Dragos Gaji

Rentang gaji Dragos berkisar dari $96,900 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $348,250 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Dragos. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $195K
Sumber Daya Manusia
$96.9K
Desainer Produk
$215K

Analis Keamanan Siber
$181K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$223K
Arsitek Solusi
$348K
FAQ

The highest paying role reported at Dragos is Arsitek Solusi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $348,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Dragos is $204,960.

