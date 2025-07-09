Drager Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Drager berkisar dari $51,270 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $168,840 untuk Manajer Produk di ujung atas.

$160K

Insinyur Mekanik
$123K
Manajer Produk
$169K
Manajer Proyek
$51.3K

Penjualan
$88.6K
Insinyur Perangkat Lunak
$86.4K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$90.8K
Arsitek Solusi
$106K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Drager adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $168,840. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Drager adalah $90,847.

