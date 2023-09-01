DPG Media Gaji

Rentang gaji DPG Media berkisar dari $44,948 dalam total kompensasi tahunan untuk Pemasaran di ujung bawah hingga $134,980 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DPG Media . Terakhir diperbarui: 8/18/2025