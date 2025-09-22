Direktori Perusahaan
DP World
  • Gaji
  • Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Manajer Rekayasa Perangkat Lunak

DP World Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in India di DP World total ₹8.17M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total DP World. Terakhir diperbarui: 9/22/2025

Paket Median
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹8.17M
Level
-
Gaji Pokok
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹1.29M
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
12 Tahun
Apa saja tingkat karir di DP World?

₹13.94M

Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di DP World in India mencapai total kompensasi tahunan ₹10,812,636. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di DP World untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in India adalah ₹6,871,484.

Sumber Lainnya