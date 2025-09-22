Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di DP World berkisar dari ₹2.21M per year untuk SDE hingga ₹4.97M per year untuk Group SDE 2. Paket kompensasi yearan median in India total ₹4.08M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total DP World. Terakhir diperbarui: 9/22/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
