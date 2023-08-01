Direktori Perusahaan
DP World Gaji

Rentang gaji DP World berkisar dari $22,984 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $108,463 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DP World. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Jaminan Kualitas

Manajer Produk
Median $77.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $78.9K

Operasi Layanan Pelanggan
$23K
Analis Data
$46.6K
Desainer Industri
$81.6K
Teknolog Informasi (IT)
$37.3K
Manajer Program Teknis
$108K
Penulis Teknis
$41.4K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DP World adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $108,463. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di DP World adalah $51,808.

