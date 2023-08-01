DP World Gaji

Rentang gaji DP World berkisar dari $22,984 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $108,463 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DP World . Terakhir diperbarui: 8/18/2025