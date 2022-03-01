Direktori Perusahaan
Rentang gaji Dow berkisar dari $34,354 dalam total kompensasi tahunan untuk Desainer Produk di ujung bawah hingga $417,900 untuk Analis Keuangan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Dow. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $103K

Ilmuwan Peneliti

Insinyur Mekanik
Median $125K

Insinyur Manufaktur

Insinyur Kimia
Median $104K

Insinyur Penelitian

Ilmuwan Data
Median $164K
Akuntan
$72.6K
Insinyur Biomedis
$107K
Analis Bisnis
$103K
Pengembangan Perusahaan
$95.7K
Analis Data
$45.3K
Manajer Ilmu Data
$164K
Insinyur Elektrik
$111K
Analis Keuangan
$418K
Insinyur Perangkat Keras
$130K
Teknolog Informasi (IT)
$80.4K
Insinyur Material
$139K
Desainer Produk
$34.4K
Manajer Produk
$279K
Manajer Proyek
$116K
Penjualan
$80.6K
Arsitek Solusi
$209K
Manajer Program Teknis
$61.1K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Dow adalah Analis Keuangan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $417,900. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Dow adalah $107,460.

