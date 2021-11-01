Direktori Perusahaan
DoubleVerify
DoubleVerify Gaji

Rentang gaji DoubleVerify berkisar dari $67,609 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $340,290 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DoubleVerify. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $208K
Manajer Produk
Median $170K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $255K

Akuntan
$113K
Analis Bisnis
$67.6K
Analis Data
$108K
Ilmuwan Data
$249K
Sumber Daya Manusia
$113K
Desainer Produk
$194K
Manajer Proyek
$143K
Penjualan
$136K
Manajer Program Teknis
$340K
Peneliti UX
$111K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DoubleVerify adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $340,290. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di DoubleVerify adalah $142,722.

Sumber Daya Lain