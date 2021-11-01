DoubleVerify Gaji

Rentang gaji DoubleVerify berkisar dari $67,609 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $340,290 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DoubleVerify . Terakhir diperbarui: 8/18/2025