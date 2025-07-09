DotPe Gaji

Rentang gaji DotPe berkisar dari $3,629 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Pemasaran di ujung bawah hingga $53,678 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari DotPe . Terakhir diperbarui: 8/18/2025