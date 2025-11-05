Direktori Perusahaan
Dotdash Meredith
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Seattle Area di Dotdash Meredith total $150K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dotdash Meredith. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Dotdash Meredith
Senior Software Engineer I
New York, NY
Total per tahun
$150K
Level
S1
Gaji Pokok
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
8 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Dotdash Meredith in Greater Seattle Area mencapai total kompensasi tahunan $194,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Dotdash Meredith untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Seattle Area adalah $150,125.

Sumber Lainnya