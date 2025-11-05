Direktori Perusahaan
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Edmonton Metropolitan Region

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Edmonton Metropolitan Region di Dotdash Meredith total CA$107K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dotdash Meredith. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Dotdash Meredith
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
Total per tahun
CA$107K
Level
Software Engineer 2
Gaji Pokok
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$5.1K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Dotdash Meredith?
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Dotdash Meredith in Edmonton Metropolitan Region mencapai total kompensasi tahunan CA$190,068. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Dotdash Meredith untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Edmonton Metropolitan Region adalah CA$101,773.

Sumber Lainnya