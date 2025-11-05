Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di Dotdash Meredith berkisar dari CA$48.3K per year untuk Software Engineer 1 hingga CA$113K per year untuk Software Engineer 2. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$84.5K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dotdash Meredith. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru