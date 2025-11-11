Direktori Perusahaan
Dotdash Meredith
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Desainer Produk

  • Desainer UX

Dotdash Meredith Desainer UX Gaji

Paket kompensasi Desainer UX median in United States di Dotdash Meredith total $122K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dotdash Meredith. Terakhir diperbarui: 11/11/2025

Paket Median
company icon
Dotdash Meredith
UX Designer
New York, NY
Total per tahun
$122K
Level
L2
Gaji Pokok
$117K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Dotdash Meredith?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Desainer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer UX di Dotdash Meredith in United States mencapai total kompensasi tahunan $159,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Dotdash Meredith untuk posisi Desainer UX in United States adalah $122,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Dotdash Meredith

Perusahaan Terkait

  • Pinterest
  • Square
  • SoFi
  • Databricks
  • Facebook
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya