Dotdash Meredith Gaji

Rentang gaji Dotdash Meredith berkisar dari $80,400 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keamanan Siber di ujung bawah hingga $162,180 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Dotdash Meredith. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $144K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Median $145K
Pemasaran
$141K

Operasi Pemasaran
$141K
Desainer Produk
$162K
Manajer Proyek
$126K
Analis Keamanan Siber
$80.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$123K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Dotdash Meredith adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $162,180. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Dotdash Meredith adalah $140,700.

