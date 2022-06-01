dormakaba Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji dormakaba berkisar dari $18,526 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Keras di ujung bawah hingga $170,056 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari dormakaba. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Keras
$18.5K
Teknolog Informasi (IT)
$147K
Desainer Produk
$70.4K

Insinyur Perangkat Lunak
$89.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$170K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di dormakaba adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $170,056. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di dormakaba adalah $89,367.

