Domino Data Lab Gaji

Gaji Domino Data Lab berkisar dari $165,825 dalam kompensasi total per tahun untuk Penulis Teknis di tingkat rendah hingga $497,376 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Domino Data Lab. Terakhir diperbarui: 10/14/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $208K
Manajer Produk
Median $240K
Ilmuwan Data
$247K

Analis Keuangan
$229K
Desainer Produk
$191K
Perekrut
$229K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$497K
Arsitek Solusi
$171K
Penulis Teknis
$166K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Domino Data Lab, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Domino Data Lab adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $497,376. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Domino Data Lab adalah $228,850.

