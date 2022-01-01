Dolby Laboratories Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Dolby Laboratories berkisar dari $87,720 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $537,300 untuk Manajer Operasi Bisnis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Dolby Laboratories. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Ilmuwan Peneliti

Manajer Produk
P3 $208K
P4 $265K
Manajer Operasi Bisnis
$537K

Pengembangan Bisnis
$400K
Ilmuwan Data
$299K
Insinyur Elektrik
$122K
Analis Keuangan
$249K
Insinyur Perangkat Keras
$188K
Sumber Daya Manusia
$87.7K
Teknolog Informasi (IT)
$250K
Pemasaran
$292K
Operasi Pemasaran
$381K
Desainer Produk
$183K
Manajer Proyek
$116K
Penjualan
$151K
Insinyur Penjualan
$208K
Arsitek Solusi
$138K
Manajer Program Teknis
$152K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Dolby Laboratories, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Dolby Laboratories adalah Manajer Operasi Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $537,300. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Dolby Laboratories adalah $208,158.

