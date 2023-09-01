Dojo Gaji

Rentang gaji Dojo berkisar dari $66,060 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $154,726 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Dojo . Terakhir diperbarui: 8/17/2025