Dojo Gaji

Rentang gaji Dojo berkisar dari $66,060 dalam total kompensasi tahunan untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung bawah hingga $154,726 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Dojo. Terakhir diperbarui: 8/17/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $129K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $155K
Ilmuwan Data
$89.8K

Teknolog Informasi (IT)
$66.1K
Desainer Produk
$107K
Manajer Produk
$117K
FAQ

Compensația totală anuală mediană raportată la Dojo este $111,917.
Compensația totală anuală mediană raportată la Dojo este $111,917.

