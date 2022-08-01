Docket Gaji

Gaji Docket berkisar dari $29,039 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $69,301 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Docket . Terakhir diperbarui: 9/12/2025