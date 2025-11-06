Direktori Perusahaan
DNV
DNV Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Oslo Region

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Oslo Region di DNV total NOK 676K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total DNV. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Total per tahun
NOK 676K
Level
L1
Gaji Pokok
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
1 Tahun
Apa saja tingkat karir di DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di DNV in Greater Oslo Region mencapai total kompensasi tahunan NOK 902,220. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di DNV untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Oslo Region adalah NOK 675,840.

