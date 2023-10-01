Direktori Perusahaan
dLocal
dLocal Gaji

Gaji dLocal berkisar dari $16,838 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $103,478 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dLocal. Terakhir diperbarui: 11/19/2025

Insinyur Perangkat Lunak
Median $81.8K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Akuntan
$39.6K
Layanan Pelanggan
$16.8K

Ilmuwan Data
$80.4K
Teknolog Informasi (TI)
$73.2K
Manajer Produk
$45.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$97.2K
Arsitek Solusi
$103K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di dLocal adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $103,478. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di dLocal adalah $76,778.

