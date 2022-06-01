DigitalOnUs Gaji

Gaji DigitalOnUs berkisar dari $58,729 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $80,400 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan DigitalOnUs . Terakhir diperbarui: 11/22/2025