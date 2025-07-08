Digit Insurance Gaji

Gaji Digit Insurance berkisar dari $7,225 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $18,426 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Digit Insurance . Terakhir diperbarui: 11/23/2025