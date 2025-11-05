Direktori Perusahaan
Dexterity
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • San Francisco Bay Area

Dexterity Insinyur Perangkat Lunak Gaji di San Francisco Bay Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in San Francisco Bay Area di Dexterity total $140K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dexterity. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Total per tahun
$140K
Level
2
Gaji Pokok
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Dexterity?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Dexterity, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Dexterity in San Francisco Bay Area mencapai total kompensasi tahunan $220,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Dexterity untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area adalah $126,800.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Dexterity

Perusahaan Terkait

  • Netflix
  • Uber
  • Lyft
  • Roblox
  • Airbnb
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya