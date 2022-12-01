Dexterity Gaji

Gaji Dexterity berkisar dari $140,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $155,775 untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Dexterity . Terakhir diperbarui: 10/11/2025