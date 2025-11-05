Direktori Perusahaan
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Hungary

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Hungary di Deutsche Telekom berkisar dari HUF 12.92M per year untuk Software Engineer hingga HUF 19.62M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Hungary total HUF 12.42M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Deutsche Telekom. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.92M
HUF 12.4M
HUF 0
HUF 522K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Tambah Komp
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Deutsche Telekom?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Deutsche Telekom in Hungary mencapai total kompensasi tahunan HUF 22,558,597. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Deutsche Telekom untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Hungary adalah HUF 12,809,942.

