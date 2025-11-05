Direktori Perusahaan
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greece

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greece di Deutsche Telekom berkisar dari €35.6K per year untuk Software Engineer hingga €26.2K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greece total €29.2K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Deutsche Telekom. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah Komp
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
(Entry Level)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Lihat 1 Level Lainnya
Tambah Komp
Pengajuan Gaji Terbaru
Tambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Deutsche Telekom?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Deutsche Telekom in Greece mencapai total kompensasi tahunan €55,456. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Deutsche Telekom untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greece adalah €29,240.

