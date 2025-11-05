Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greece di Deutsche Telekom berkisar dari €35.6K per year untuk Software Engineer hingga €26.2K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greece total €29.2K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Deutsche Telekom. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
