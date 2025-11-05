Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Germany di Deutsche Telekom berkisar dari €41.1K per year untuk Junior Software Engineer hingga €131K per year untuk Principal Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Germany total €66.5K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Deutsche Telekom. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru