Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Budapest Metropolitan Area di Deutsche Telekom berkisar dari HUF 12.62M per year untuk Software Engineer hingga HUF 19.62M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Budapest Metropolitan Area total HUF 12.42M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Deutsche Telekom. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.62M
HUF 12.21M
HUF 0
HUF 404K
Senior Software Engineer
HUF 19.62M
HUF 18.19M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
