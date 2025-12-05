Direktori Perusahaan
Descript Manajer Produk Gaji

Rata-rata kompensasi total Manajer Produk in United States di Descript berkisar dari $193K hingga $269K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Descript. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$207K - $244K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$193K$207K$244K$269K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Descript?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Descript in United States mencapai total kompensasi tahunan $269,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Descript untuk posisi Manajer Produk in United States adalah $193,200.

