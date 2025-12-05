Direktori Perusahaan
Descartes Labs
Descartes Labs Ilmuwan Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Ilmuwan Data in United States di Descartes Labs berkisar dari $141K hingga $201K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Descartes Labs. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$160K - $182K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$141K$160K$182K$201K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Descartes Labs?

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Descartes Labs in United States mencapai total kompensasi tahunan $200,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Descartes Labs untuk posisi Ilmuwan Data in United States adalah $141,100.

