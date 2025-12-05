Direktori Perusahaan
DEPT
DEPT Desainer Produk Gaji

Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$106K - $123K
Switzerland
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$97.7K$106K$123K$137K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di DEPT?

Jabatan yang Disertakan

Desainer UX

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di DEPT in Switzerland mencapai total kompensasi tahunan CHF 110,957. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di DEPT untuk posisi Desainer Produk in Switzerland adalah CHF 79,255.

