Depop
Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United Kingdom di Depop total £181K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Depop. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Paket Median
Total per tahun
$244K
Level
M3
Gaji Pokok
$143K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$21.4K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Depop?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Depop in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £191,412. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Depop untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United Kingdom adalah £177,572.

Sumber Lainnya

