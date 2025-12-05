Direktori Perusahaan
Department of Veterans Affairs
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Operasi SDM

  • Semua Gaji Operasi SDM

Department of Veterans Affairs Operasi SDM Gaji

Rata-rata kompensasi total Operasi SDM di Department of Veterans Affairs berkisar dari $151K hingga $206K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Department of Veterans Affairs. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$162K - $196K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$151K$162K$196K$206K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Operasi SDM data gajis di Department of Veterans Affairs untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Department of Veterans Affairs?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Operasi SDM penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi SDM di Department of Veterans Affairs mencapai total kompensasi tahunan $206,480. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Department of Veterans Affairs untuk posisi Operasi SDM adalah $151,300.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Department of Veterans Affairs

Perusahaan Terkait

  • Microsoft
  • Stripe
  • Databricks
  • Coinbase
  • Google
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/department-of-veterans-affairs/salaries/people-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.