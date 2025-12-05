Direktori Perusahaan
Department of Homeland Security
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

Department of Homeland Security Ilmuwan Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Ilmuwan Data in United States di Department of Homeland Security berkisar dari $85.5K hingga $120K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Department of Homeland Security. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$92.6K - $108K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$85.5K$92.6K$108K$120K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Ilmuwan Data data gajis di Department of Homeland Security untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Department of Homeland Security?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Ilmuwan Data penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Department of Homeland Security in United States mencapai total kompensasi tahunan $119,737. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Department of Homeland Security untuk posisi Ilmuwan Data in United States adalah $85,526.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Department of Homeland Security

Perusahaan Terkait

  • United States Air Force
  • Federal Reserve Board
  • Pacific Northwest National Laboratory
  • GSA
  • Internal Revenue Service
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/department-of-homeland-security/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.