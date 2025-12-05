Direktori Perusahaan
DENSO
DENSO Konsultan Manajemen Gaji

Rata-rata kompensasi total Konsultan Manajemen in Germany di DENSO berkisar dari €120K hingga €168K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total DENSO. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$150K - $174K
Germany
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$138K$150K$174K$194K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di DENSO?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Konsultan Manajemen di DENSO in Germany mencapai total kompensasi tahunan €167,770. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di DENSO untuk posisi Konsultan Manajemen in Germany adalah €119,836.

Sumber Lainnya

