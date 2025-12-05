Direktori Perusahaan
DENSO
DENSO Insinyur Elektro Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Elektro in United States di DENSO berkisar dari $103K hingga $150K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total DENSO. Terakhir diperbarui: 12/5/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$118K - $135K
United States
Apa saja tingkat karir di DENSO?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Elektro di DENSO in United States mencapai total kompensasi tahunan $149,860. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di DENSO untuk posisi Insinyur Elektro in United States adalah $102,870.

Sumber Lainnya

