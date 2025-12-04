Direktori Perusahaan
Denodo
Denodo
  • Gaji
  • Ilmuwan Data

  • Semua Gaji Ilmuwan Data

Denodo Ilmuwan Data Gaji

Rata-rata kompensasi total Ilmuwan Data in India di Denodo berkisar dari ₹757K hingga ₹1.03M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Denodo. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$9.2K - $11.1K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$8.6K$9.2K$11.1K$11.8K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Denodo?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Denodo in India mencapai total kompensasi tahunan ₹1,032,453. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Denodo untuk posisi Ilmuwan Data in India adalah ₹756,539.

Sumber Lainnya

