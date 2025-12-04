Direktori Perusahaan
Democratic National Committee
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Democratic National Committee Kepala Staf Gaji

Rata-rata kompensasi total Kepala Staf in United States di Democratic National Committee berkisar dari $113K hingga $161K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Democratic National Committee. Terakhir diperbarui: 12/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$129K - $153K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$113K$129K$153K$161K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Democratic National Committee?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kepala Staf di Democratic National Committee in United States mencapai total kompensasi tahunan $161,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Democratic National Committee untuk posisi Kepala Staf in United States adalah $113,400.

