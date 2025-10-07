Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Portugal di Deloitte berkisar dari €16.8K per year untuk L1 hingga €25.7K per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in Portugal total €15.7K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Deloitte. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L1
€16.8K
€16.8K
€0
€0
L2
€23.2K
€23.2K
€0
€0
L3
€25.7K
€22.4K
€0
€3.3K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Deloitte, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)