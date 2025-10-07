Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in Greater Bengaluru di Deloitte berkisar dari ₹953K per year untuk L1 hingga ₹1.53M per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹1.4M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Deloitte. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L1
₹952K
₹929K
₹0
₹23.6K
L2
₹1.81M
₹1.71M
₹0
₹91.7K
L3
₹1.53M
₹1.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Deloitte, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)